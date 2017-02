FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Kurspotenzial der Aktien des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall ist nach Einschätzung des Investmenthauses Kepler Cheuvreux vorerst nahezu ausgereizt. Analyst Michael Raab stufte die Papiere nach dem jüngsten Kursanstieg auf ein Mehrjahreshoch von "Buy" auf "Hold" ab. Das Kursziel beließ der Experte bei 73 (Kurs: 71,33) Euro. Grundsätzlich bleibt er in puncto Geschäftsentwicklung des im MDax notierten Unternehmens aber positiv gestimmt.

Das Rüstungsgeschäft dürfte von einem gerade erst begonnenen Trend zur Wiederaufrüstung in Europa profitieren, schrieb Raab in seiner Studie. Die entsprechenden Budgets dürften steigen und in der Folge zu höheren Ausgaben für Ausrüstung in allen Bereichen der Streitkräfte führen. Vor allem gelte das aber für die Bodentruppen, da die Nato den Fokus auf die territoriale Verteidigung richte. Zwar sei der Zeitpunkt zusätzlicher Rüstungsausgaben durch die Staaten schwer einzuschätzen, der Trend gehe für Rheinmetall aber in die richtige Richtung.

Zugleich sieht Raab im Autogeschäft einen stabilen Gewinnlieferanten. Das Wachstum dieser Sparte sollte von den Bestrebungen der Autobauer profitieren, den Schadstoffausstoß zu verringern. Das operative Ergebnis (Ebit) dieses Geschäftsbereichs dürfte daher mittelfristig steigen.

Gemäß der Einstufung "Hold" rechnet Kepler Cheuvreux auf Sicht der nächsten zwölf Monate mit einem absoluten Aufwärtspotenzial der Aktie von weniger als 10 Prozent./mis/men/fbr

