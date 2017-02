FRANKFURT (Dow Jones)--Der spanische Telekomkonzern Telefonica reicht bis zu 40 Prozent seiner Tochter Telxius an die Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts weiter. Diese erwerbe die Anteile der Infrastrukturtochter zum Preis von 1,275 Milliarden Euro über das Vehikel Taurus Bidco. Die Transaktion bewerte das Unternehmen inklusive Schulden mit 3,678 Milliarden Euro, schreibt Telefonica in einer Mitteilung an die Börse.

Einen ähnlichen Betrag wollte die Telefonica SA beim ursprünglich geplanten Börsengang erzielen. Dabei wollte der Konzern einen Minderheitsanteil von mindestens 25 Prozent an der Tochter bis Ende 2016 über die Börse verkaufen. Dieses Vorhaben blies er Ende September mangels angemessener Gebote ab und kündigte an, Optionen zu prüfen.

Der Börsengang werde das Geschäft je nach Ausgabepreis mit 3 bis 3,75 Milliarden Euro bewerten, hieß es seinerzeit.

Die Mittel will der Konzern zum Abbau von Schulden verwenden.

February 21, 2017 02:59 ET (07:59 GMT)

