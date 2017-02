Hannover - Nachdem das Protokoll der EZB-Ratssitzung vom Januar veröffentlicht wurde, reagierte der aktuelle Märzkontrakt des Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verhältnismäßig volatil und markierte das Wochentief bei 163,32%, so die Analysten der Nord LB.Auf Wochenbasis sei der Rentenindikator dennoch um 31 Ticks gestiegen und habe am 17.02. bei einem Kurs von 164,43 geschlossen. Es scheine ausgemacht, dass die EZB bis auf Weiteres an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalte. So sei der EZB-Rat weitgehend einig, die Stimuli beizubehalten, weil andernfalls das Inflationsziel gefährdet sein könnte. Darüber hinaus hätten insbesondere die Anleihen der Euro-Peripherie von der Aussage profitiert, dass begrenzte und vorübergehende Abweichungen vom Kapitalschlüssel "unvermeidlich" seien.

