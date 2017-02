Delaware - Der Lazard European HighYield (ISIN DE0005319016/ WKN 531901) setzt auf die Erzielung einer attraktiven Rendite durch eine diversifizierte Anlage in europäische Hochzinsanleihen, so die Experten von Lazard Asset Management.Der europäische High Yield-Markt, repräsentiert durch den Merrill Lynch Index European Issuers/ European Currencies, abgesichert in EUR habe im Januar absolut eine Wertentwicklung von plus 0,76% verzeichnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...