Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar merklich tiefer tendiert. Um 9 Uhr notierte der Euro wieder unter 1,06 bei 1,0578 Dollar nach 1,0616 USD beim Richtkurs vom Montag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,0612 Dollar notiert.Unter Druck geriet die Gemeinschaftswährung wegen gestiegener Zinserhöhungserwartungen ...

