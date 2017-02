Immer mehr etablierte Autohersteller versuchen seit kurzer Zeit ihre Elektrostrategie massiv auszubauen. Nachdem Tesla (WKN:A1CX3T) bewiesen hat, dass Elektroautos erfolgreich und sexy sein können, sehen sich auch Premiumhersteller im Zugzwang.



So arbeitet man auch bei Daimler (WKN: 710000) mittlerweile fieberhaft an einer umfassenden Elektrostrategie, nachdem man den Elektrotrend jahrelang eher vernachlässigt hat. Wer tiefer gräbt, findet einige interessante Fakten.

Diese fünf Zahlen solltest du kennen

2007: In diesem Jahr war zum ersten Mal ein Elektroauto von Daimler in Form eines Smarts unterwegs. Der Smart Electric Drive war seitdem zwar im Angebot, hat allerdings sicherlich keine Revolution losgelöst. Trotz Verfügbarkeit in 19 Märkten wurden bisher in ...

