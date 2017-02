London - Nach Auffassung von Viktor Nossek von WisdomTree, der beim ETF- und ETP-Emittenten als Direktor Research tätig ist, hat Trumps Politik das Potenzial, den im vergangenen Jahr eingeschlagenen Aufwärtstrend an den US-Märkten in Richtung neue Allzeithochs umzukehren.Sollten Anleger skeptisch sein, was Trumps Fähigkeit angehe, seine Pläne umzusetzen, würden im Gegenzug weiterhin defensive Sektoren als attraktiv erscheinen. Dafür spreche deren Kombination aus solidem Gewinn- und Dividendenwachstum und ihre gegenüber dem Gewinnwachstum niedrige Bewertung.

