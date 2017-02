Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-21 / 10:04 *Leipzig/Saarbrücken, 21.02.2017 - Die publity AG hat das ca. 47.000 m² große Multi-Tenant-Objekt "UNION CENTER" in Saarbrücken erworben. Die Büroimmobilie ist an bonitätsstarke Unternehmen vermietet und befindet sich in zentraler Lage der saarländischen Hauptstadt.* Die innerstädtische Büroimmobilie besteht aus acht miteinander verbundenen Gebäudeteilen, die einen repräsentativen Gesamtkomplex ergeben. Zudem zeichnet sich das Gebäude durch die moderne Architektur sowie durch seine Größe, Flexibilität und Präsenz aus. Die Büroflächen ermöglichen Mietern eine flexible Nutzung und individuelle Gestaltungen. Das im Jahr 2004 modernisierte Objekt bietet eine Mietfläche von ca. 47.000 m² sowie über 660 Parkplätze. Hauptmieter sind die Deutsche Postbank AG, die Bundesnetzagentur, die Prego Services GmbH sowie das saarländische Ministerium für Finanzen und Europa mit jeweils langfristigen Mietverträgen. Das "UNION CENTER" grenzt unmittelbar an das Stadtzentrum Saarbrücken und liegt auf der Verbindungsachse zur Universität. Der Stadtkern und der öffentliche Nahverkehr sind fußläufig zu erreichen. Saarbrücken ist an der Autobahn A6 gelegen und in unmittelbarer Nachbarschaft zur deutsch-französischen Grenze. "Die Immobilie zählt zu den bekanntesten Objekten in Saarbrücken. Die bonitätsstarken und langfristigen Mieter, die zentrale Lage sowie eine sehr gute Infrastruktur machen dieses Objekt so attraktiv. Davon können auch zukünftige Mieter profitieren", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. Die Kanzlei CMS Hasche Sigle hat mit einem Team um Lead Partner Frank Schneider die umfassende rechtliche Beratung bei der Transaktion, darunter die Projektsteuerung und die Legal Due Diligence, übernommen. Die albrings + müller ag war verantwortlich für die technische Projektorganisation und die Erstellung der technischen Due Diligence. Für den Verkäufer war Waterway Investments GmbH exklusiv vermittelnd tätig. *Pressekontakt:* Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de *Über publity* Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-02-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 546005 2017-02-21

