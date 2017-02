Die Automobilbranche ist schwer mit einer der größten Disruptionen ihrer Geschichte beschäftigt. Hersteller und Zulieferer gehen unterschiedlich konstruktiv und erfolgreich mit der Umstellung vom Verbrennungs- zum Elektromotor um. Experte Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR schreibt hier insbesondere Volkswagen ein schlechtes Zwischenzeugnis aus. Was VW besser machen müsste und wie Zulieferer wie Grammer, Leoni und Paragon aufgestellt sind, erläutert Kauper im Gespräch mit Marco Uome. Außerdem werfen Kauper und Uome in dieser Sendung einen Blick auf die Sportartikelhersteller, namentlich die Aktien von Puma und Under Armour.