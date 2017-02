Original-Research: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

Unternehmen: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ISIN: DE000A1X3X33

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 21.02.2017 Kursziel: 3,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research has published a research update on WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.70 price target.

Abstract: WCM announced the acquisition of a retail centre with 12,300m² of rental space for EUR21m. The purchase price was financed by the issuance of a mandatory convertible note to the seller, cash, and the assumption of an existing loan. WCM's overall portfolio value increases to EUR781m with the addition. The property features a 4.8% EPRA vacancy rate and an initial yield of 6.7%. We believe the commercial market still harbours ample opportunities for WCM to grow its portfolio and expect this to be the first of several deals the company will close this year. We maintain our Buy rating and EUR3.70 price target.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,70.

Zusammenfassung: WCM gab den Erwerb einer Einzelhandelsimmobilie mit einer Mietfläche von insgesamt 12.300m² für EUR21 Mio. bekannt. Der Kaufpreis wurde durch die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe an den Verkäufer, Barmittel und die Übernahme eines bereits bestehenden Kredits finanziert. WCMs Gesamtportfoliowert steigt mit der Akquisition nun auf EUR781 Mio. Das Objekt verfügt über einen EPRA Leerstand von 4,8% und eine Bruttoanfangsrendite von 6,7%. Wir glauben, dass der Gewerbeimmobilienmarkt noch reichliche Wachstumschancen für WCM bietet, um ihren Immobilienbestand auszubauen und erwarten, dass dieser der erste von einigen Ankäufen sein wird, die das Unternehmen dieses Jahr abschließt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR3,70 bei.

