Die Schweizer Großbank UBS hat Air France-KLM nach der Vorlage von Jahreszahlen um zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 4,60 auf 7,50 Euro angehoben. Bei der Fluggesellschaft hätten sich die Gewinnaussichten verbessert, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Studie vom Dienstag. So gebe es Potenzial für eine Einigung im Tarifstreit mit den Piloten insbesondere von Air France. Hinzu kämen unter anderem die in Angriff genommenen Maßnahmen zur Kostensenkung, so dass er seine Prognosen deutlich erhöht habe./la/fbr

ISIN: FR0000031122