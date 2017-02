Liebe Trader,

das Wertpapier des Energieversorgers RWE hat sich mittlerweile von seinen Tiefständen aus September 2015 bei 9,12 Euro lösen können und brachte innerhalb des bestehenden Aufwärtstrendkanals ein erstes größeres Hoch bei 16,49 Euro Mitte 2016 hervor. Seitdem aber konsolidiert die Aktie in einem untergeordneten Trendkanal abwärts, der bis auf ein Zwischentief und den übergeordneten Aufwärtstrend bei 11,01 Euro reichte. Ab Dezember letzten Jahres steigen die Kursnotierungen aber wieder sukzessiv an, wodurch dem Wertpapier ein Anstieg an eine erste größere Hürde um 13,03 Euro ermöglicht wurde. Nach einem kleineren Pullback zu Beginn dieses Jahres vollzog RWE in der letzten Woche schließlich einen Ausbruch darüber und setzte seine Aufwärtsbewegung zu Beginn zu Beginn dieser Woche weiter fort. Dadurch festigt sich das hierdurch aufgestellte Kaufsignal weiter und sollte fortgesetzte Gewinne auf Sicht der nächsten Wochen sichern - denn bis zur darüber liegenden Trendbegrenzung ist noch reichlich Platz vorhanden.

Long-Chance:

Der erfolgreiche Start in diese Handelswoche sollte von weiteren Kursgewinnen bis in den Bereich der Trendlinie um 14,10 Euro begleitet werden und ermöglicht es Anlegern an dem finalen Anstieg der RWE-Aktie auf Sicht von wenigen Wochen zu partizipieren. Entsprechende Long-Positionen sind aber noch knapp unter dem Niveau des EMA 200 bei 13,08 Euro abzusichern. Ein Rückzug der Notierungen unter dieses Niveau dürfte hingegen zu einem erweiterten Kursrückfall zunächst auf den EMA 50 bei aktuell 12,53 Euro wieder abwärts führen. Anschließend sollten sich Investoren bei anhaltender Schwäche des Wertpapiers aber noch auf einen Test der Horizontalunterstützung bei rund 12,00 Euro vorbereiten.

Einstieg per Market-Buy-Order: 13,45 Euro

Kursziel: 13,65 / 14,10 Euro

Stopp: < 13,03 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,42 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Krones AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 13,45 Euro; 08:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

