Die Aktie des Ethanol-Herstellers CropEnergies war in den vergangenen Monaten im Rally-Modus. Dabei könnte das Umfeld in dem Sektor in den nächsten Monaten herausfordernd sein. Wie geht es mit den Papieren aus der Branche weiter? Dazu schauen wir uns eine Analyse von Egmond Haidt an. Auf Drei-Jahres-Hochs ist die Aktie von CropEnergies geschossen: Damit liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...