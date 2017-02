(Klargestellt wird im letzten Absatz der Meldung vom Montag, 20. Februar, und in der Wiederholung vom Dienstag, 21. Februar, dass Koenig & Bauer bereits 2014 wieder schwarze Zahlen geschrieben hatte.)

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Der Umbau beim Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer zeigt weitere Wirkung. Sowohl das Vorsteuerergebnis als auch der Umsatz zogen im vergangenen Jahr an, wie Koenig & Bauer in Würzburg am Montagabend auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Im Einzelnen betrugen das Ergebnis vor Steuern 57 Millionen Euro (2015: 29,7 Millionen) und der Umsatz 1,167 Milliarden Euro (2015: 1,025 Mrd). Der Auftragseingang lag im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil bei 1,15 Milliarden Euro.

Das Unternehmen will mit einer weiteren Ausrichtung auf Verpackungsdruck den Umsatz in den kommenden Jahren um jeweils vier Prozent steigern. Außerdem soll ein wachsendes Service-Geschäft zur Steigerung beitragen - Ziel ist ein Umsatzanteil von 30 Prozent.

Das Unternehmen will sich mit dem Umbau unabhängiger vom kriselnden Printmarkt machen. 2013 hatte Koenig und Bauer einen Millionenverlust geschrieben und war 2014 unterm Strich nur knapp in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt./kaz/DP/das/fbr

ISIN DE0007193500

AXC0084 2017-02-21/11:22