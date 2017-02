Der DAX steigt am Vormittag an das bisherige Jahreshoch, die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001) bleibt zurück wie ein Mauerblümchen. Hier geht es nicht um neue Hochs, hier wäre man froh, wenn die aktuell umkämpfte Unterstützung halten und dadurch eine Toppbildung verhindert würde. Wo ist das Problem?

Es ist die Kombination aus einer großen Rallye im Vorfeld und einer aus den letzten Bilanzdaten hervorgehenden Lage, die diese Erwartungen nicht erfüllt. Mag sein, dass viele, die da seit Ende September auf den Zug aufgesprungen waren, gar nicht so recht wussten, worauf genau man hoffen sollte. Aber das, was die Commerzbank in ihrer 2016er-Bilanz zu den Perspektiven formulierte, war es nicht, das wusste man dann. Denn die standen unter dem Motto: Es bleibt ein steiniger Weg. Eine Zinswende durch die EZB würde das erleichtern, könnte der Bank sofort deutlich bessere Perspektiven bieten. Aber ...

