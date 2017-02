Liebe Trader,

bis März 2015 hinein befand sich das Wertpapier der Beteiligungsgesellschaft aus dem Pharmabereich BB Biotech in einem intakten Aufwärtstrend und konnte bis auf ein Verlaufshoch von 67,78 Euro zulegen. Anschließend schlug die Aktie in eine kurzfristige Konsolidierung ein und verlor nahezu die Hälfte ihres Wertes - doch im Bereich des gleitenden Durchschnitts EMA 200 auf Wochenbasis gelang es schließlich eine Stabilisierung, sowie sukzessive Erholungsbewegung einzuleiten. Hierbei konnten die Kursnotierungen des Wertpapiers zuletzt bis in den Widerstandsbereich von grob 55,00 Euro zulegen, aktuell kämpft der Wert mit einem Ausbruch darüber und könnte bei Erfolg weiteres Kurspotential freisetzen, was Long-Positionen durchaus attraktiv macht.

Long-Chance:

Gelingt es Marktteilnehmern in der Aktie von BB Biotech demnächst mit einem nachhaltigen Kurssprung über die Marke von 55,00 Euro aufzutrumpfen, wird weiteres Kurspotential an die Zwischenhochs aus Mitte 2015 bei 62,20 Euro freigesetzt. Ein Kursprung über dieses Niveau dürfte schließlich zurück an die Jahreshochs aus 2015 bei 67,78 Euro weiter aufwärts führen und macht ein Long-Investment damit sehr profitabel. Dennoch sollten Marktteilnehmer einige Monate Zeit dafür einplanen, bei einem direkten Einstieg ist der Stop zunächst nicht höher als der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis bei aktuell 48,52 Euro anzusetzen. Ein unerwarteter Pullback vom aktuellen Widerstandsniveau unter den EMA 50 könnte hingegen zu einem Abverkauf zurück auf 39,73 Euro abwärts führen und den Ausbruchsversuch somit auf unbestimmte Zeit verschieben.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 55,00 Euro

Kursziel: 62,20 / 67,78 Euro

Stopp: < 48,52 Euro

Risikogröße pro CFD: 6,48 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



BB Biotech AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 54,85 Euro; 11:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

