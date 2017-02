Die Zahl der Solarthermie-Anlagen in Deutschland ist im vergangenen Jahr um rund 100.000 gewachsen. Ende 2016 waren damit hierzulande etwa 2,2 Millionen Solarwärme-Anlagen in Betrieb, berichten der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...