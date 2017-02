Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100008191 heruntergeladen

werden -



Jedes Unternehmen ist für die korrekte Abrechnung der

Mehrwertsteuer verantwortlich. Ob und wie intensiv die Unternehmen

geprüft werden, hängt vom Vertrauen der Steuerverwaltung in die

Wirtschaft im Allgemeinen und in die Firmen im Besonderen ab. Eine

effiziente und korrekte MWST-Compliance stärkt das Vertrauen und

spart Geld, schafft Effektivität und Ressourceneffizienz, optimiert

den Cashflow und vermeidet teure Strafrisiken. Im Thesenpapier

"Megatrend Mehrwertsteuer" vertieft PwC Schweiz diese Ansichten und

zeigt Unternehmen auf, wie sie das Thema MWST-Compliance als Chance

nutzen und sich verbessern können.



Die Mehrwertsteuer ist in vielen Ländern eine der wichtigsten

Steuereinnahmen. Sicherzustellen, dass diese zum richtigen Zeitpunkt,

in der richtigen Höhe, korrekt qualifiziert und bei der richtigen

Steuerbehörde gemeldet wird, kann für Unternehmen eine

Herausforderung darstellen. Bei fehlender oder mangelhafter

Deklaration können unter Umständen nicht nur Firmen, sondern auch die

verantwortlichen Personen belangt werden. Es braucht darum gut

angelegte Strukturen, klare Prozesse und griffige Kontrollen. Nur so

haben Unternehmen ihre MWST-Compliance nachhaltig im Griff.



Kostenvorteile durch MWST-Compliance



Die Mehrwertsteuer sollte für das Unternehmen im Idealfall

kostenneutral sein. Das ist sie allerdings nur dann, wenn sie korrekt

auf die Abnehmer überwälzt und die angefallene MWST zurückgefordert

wird. Ob ein Unternehmen im Inland oder grenzüberschreitend agiert,

hat einen Einfluss auf die Rückerstattung der MWST. Zentral ist in

allen Fällen die korrekte Dokumentation der Geschäftsfälle. Doch nur

wenn die Unternehmen verstehen, in welchen Zeitabständen und wo

MWST-Kosten anfallen und wann das Geld zurückerstattet wird, können

Sie ihren Cashflow optimal steuern. Unternehmen mit einer

nachhaltigen MWST-Compliance können Fehlerquellen rechtzeitig

erkennen und ihre Prozesse falls nötig anpassen. Michaela Merz,

Leiterin MWST, PwC Schweiz, sagt dazu: "Nur wer seine MWST im Griff

hat, hat sein Unternehmen im Griff."



Die vier Thesen zur Mehrwertsteuer-Compliance im Überblick



These 1: MWST-Compliance stärkt das Vertrauen und spart Geld.

These 2: MWST-Compliance schafft Effektivität und

Ressourceneffizienz.

These 3: MWST-Compliance optimiert den existenziellen Cashflow.

These 4: MWST-Compliance vermeidet teure Strafrisiken.



Originaltext: PwC

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008191

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008191.rss2



Kontakt:

Michaela Merz, Partner, Leiterin MWST, PwC Schweiz

ch.linkedin.com/in/merzmichaela/en

michaela.merz@ch.pwc.com



Julia Sailer, Director, Leiterin MWST-Compliance Schweiz

ch.linkedin.com/in/juliasailer

julia.sailer@ch.pwc.com



Claudia Sauter, Head of PR & Communications, PwC Schweiz

ch.linkedin.com/in/claudiasauter

claudia.sauter@ch.pwc.com