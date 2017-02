DAX knallt ans Jahreshoch

André Rain,

Godmode-Trader.de

Hallo zusammen,

ohne Impulse aus den USA pendelte der DAX® gestern trendlos seitwärts oberhalb der 11.813 Punkte-Marke. Diese wurde heute zum Handelsstart kurz unterschritten, bevor eine massive Intradayrally startete. Der deutsche Leitindex springt bis ans Jahreshoch hinauf. Das kurzfristige Chartbild bleibt bullisch zu werten.

Das Idealziel der Februarrally bei 11.893 - 11.920 Punkten ist so gut wie erreicht. Hier wären prinzipiell nochmals Zwischenkorrekturen möglich, aber nicht nötig. Ein direktes "Überrennen" der Jahreshochs würde die Bären in Bedrängnis bringen und einen Shortsqueeze in Richtung 12.050 - 12.076 Punkte befeuern. Später wäre dann Platz bis zum Allzeithoch bei 12.391 Punkten. Der Bereich bei 11.800 - 11.830 bildet nun einen breiten Unterstützungsbereich. Dessen Unterschreiten würde das Schließen des gestrigen Gaps ermöglichen. Unterhalb von 11.750 Punkten kommt bei 11.680 - 11.700 Punkten die nächste Auffangzone.

DAX® in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.01.2017 - 21.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2012 - 01.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

