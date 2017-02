BONN (IT-Times) - Im Erzgebirge fördert SolarWorld Lithium. In der Zukunft ist dafür auch Bacanora Minerals mitverantwortlich - das kanadische Unternehmen übernimmt das Segment zur Hälfte. SolarWorld wird einen Anteil von 50 Prozent an seinem Projekt im Erzgebirge an Bacanora Minerals Ltd. veräußern....

