London - James Lynch, Co-Manager des Kames Absolute Return Bond Constrained Fund (ISIN IE00BVVQ0W56/ WKN A14SJ3, B EUR ACC), erklärt, dass sich das Augenmerk des Investmentteams in den letzten Wochen vor allem auf zwei Alpha-Chancen richtet, so die Experten von Kames Capital.James Lynch, der den Fonds zusammen mit Euan McNeil verwalte, erläutere, dass sich angesichts des potenziellen Anstiegs der Inflation in den USA die Möglichkeit ergeben habe, den Fokus auf inflationsgeschützte US-Schatzanleihen zu richten. Festzinsanleger in Europa könnten die unterschiedlichen Aussichten für Frankreich und Italien ausschöpfen.

