Under Armour hat die Anleger unlängst mit schlechten Zahlen schockiert, die charrttechnische Quittung folgte auf dem Fuß. Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR geht allerdings davon aus, dass der Kurs nun erstmal einen Boden gefunden hat. Darüber hinaus bewertet der Experte das Papier auch wesentlich wohlwollender als der Gesamtmarkt. Was Under Armour für ihn so spannend macht, erfahren Sie im Video!