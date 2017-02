Mit einer perfekten Auflösung eines symmetrischen Dreiecks wartet das Wertpapier von Morphosys im heutigen Handel auf und setzt sich direkt an die Spitze des TecDAX-Index. Dieser Befreiungsschlag dürfte nun weiteres Kurspotential für die nächsten Wochen sichern und macht Long-Positionen im aktuellen Bereich sehr interessant.

Das Wertpapier des Biotech-Unternehmens Morphosys befand sich in den letzten beiden Jahren in einem mittelfristigen Abwärtstrend und gab von 88,50 Euro auf ein Verlaufstief von gut 32,90 Euro nach. Dabei verlor die Aktie 62 Prozent an Wert, konnte sich aber im Bereich der 2013'er Tiefs stabilisieren und in der ersten Jahreshälfte 2016 einen tragfähigen Doppelboden ausbilden. Das führte im weiteren Verlauf zu einer untergeordneten Aufwärtsbewegung zurück an die obere Trendkanalbegrenzung um 48,00 Euro aufwärts - just zu Beginn des neuen Jahres brach der Wert auch nachhaltig darüber aus und konnte dadurch ein größeres Kaufsignal etablieren. Allerdings ...

