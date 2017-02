Die DZ Bank hat Deutz von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 5,90 auf 5,70 Euro gesenkt. Nachdem sich die Aktie des Motorenherstellers in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt habe, sei im Kurs inzwischen viel Positives eingepreist, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie vom Dienstag. Er hält die Konsensschätzungen für 2017 für etwas zu hoch, was kurzfristig zu einer Enttäuschung führen könnte./ajx/tav

AFA0050 2017-02-21/12:59

ISIN: DE0006305006