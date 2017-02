Mainz (ots) -



Quiz-Show trifft auf Antiquitäten: "Clever abgestaubt" heißt das neue Format mit Steven Gätjen, das ab Montag, 3. April 2017, 19.30 Uhr, werktäglich in ZDFneo zu sehen ist. Das Besondere am Format: Mit ihrem Allgemeinwissen erspielen sich die Kandidaten kein Geld, sondern sichern sich mit jeder richtigen Antwort einen von zwölf Antikgegenständen, ohne deren wahren Wert zu kennen. Am Ende gewinnt das Team, dessen Sammlung am meisten wert ist.



In der Quiz-Show "Clever abgestaubt" treten drei Zweier-Teams gegeneinander an, die ihr Wissen über Antiquitäten unter Beweis stellen müssen. In den Kandidatenpaaren gibt es einen, der sich den Quiz-Fragen stellt, und einen, der nach einer richtigen Antwort entscheidet, welcher Gegenstand in die Sammlung des Duos aufgenommen wird. Zur Auswahl stehen wahre Schätze und wertloser Trödel. Während die Kandidaten in der ersten Runde zunächst ihre eigene Sammlung aufbauen, darf in den folgenden Spielrunden aus den Sammlungen der Gegner "geklaut" werden. Ziel ist es, sich eine hoch geschätzte Sammlung zu erspielen - denn das Sieger-Team gewinnt den realen Gegenwert der höchstdotierten erspielten Antiquität.



Geplant sind zunächst 20 Folgen der 45-minütigen werktäglichen Sendung.



