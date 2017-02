Aarau (ots) -



Die Aargauische Kantonalbank (AKB) präsentiert für das Jahr 2016

erneut ein ausgezeichnetes Geschäftsergebnis. Mit dem höchsten je

erzielten Wachstum von CHF 1,1 Mrd. beliefen sich die

Kundenausleihungen auf CHF 20,8 Mrd. Im Berichtsjahr vertrauten die

Kundinnen und Kunden der AKB Netto-Neugelder (NNM) über CHF 1,1 Mrd.

an und die betreuten Vermögenswerte stiegen auf CHF 25,3 Mrd. Mit dem

Geschäftserfolg von CHF 195,1 Mio. erreichte die Bank beinahe ihre

Rekordmarke von 2015 (CHF 197,9 Mio.). Die Eigenmittel vor

Gewinnverwendung konnten von CHF 2,1 Mrd. auf CHF 2,2 Mrd. gesteigert

werden.



Die AKB blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Der

Geschäftsertrag lag mit CHF 383,9 Mio. um CHF 8,8 Mio. höher als im

Vorjahr und reflektiert das solide operative Resultat. Der

Jahresgewinn beläuft sich auf CHF 142,2 Mio. Das sind CHF 13,2 Mio.

weniger als im Vorjahr, in welchem dank ausserordentlichen Faktoren

ein Rekordgewinn von CHF 155,4 Mio. ausgewiesen werden konnte.

Erfreut über das Ergebnis 2016 zeigt sich denn auch der seit August

2016 amtierende Direktionspräsident der AKB, Pascal Koradi:



"Viele Kundinnen und Kunden der AKB haben im 2016 die Beziehung

mit unserem Unternehmen ausgebaut und vertieft. Wir haben ein solides

operatives Ergebnis erzielt und sind mit Blick auf unsere weiteren

Kennzahlen für die Herausforderungen der Zukunft gut gerüstet. Nun

gilt es, diese Stärken zu nutzen und unser erfolgreiches

Geschäftsmodell weiterzuentwickeln."



Die Kennzahlen im Jahresvergleich



2016 CHF 2015 CHF Veränderung in %

Geschäftsertrag 383,9 Mio. 375,1 Mio. 2,3 %

Geschäftserfolg 195,1 Mio. 197,9 Mio. -1,4 %

Jahresgewinn 142,2 Mio. 155,4 Mio. -8,5 %

Bilanzsumme 25,2 Mrd. 24,3 Mrd. 4,0 %

Eigenkapital vor Gewinnverwendung 2,2 Mrd. 2,1 Mrd. 4,5 %



Ausleihungen an Kunden 20,8 Mrd. 19,8 Mrd. 5,4 %

Kundengelder 16,3 Mrd. 15,7 Mrd. 3,6 %

Betreute Vermögenswerte 25,3 Mrd. 24,3 Mrd. 4,2 %



Gewinnablieferung an Kanton 99,0 Mio. 91,0 Mio. 8,8 %



Gesamtkapitalquote 16,2 % 16,2 %

Cost-Income-Ratio 46,1 % 46,3 %



Kommentare zu Bilanz und Erfolgsrechnung



Wachstum bei Kundenausleihungen



Das Bilanzwachstum der Aktivseite basiert hauptsächlich auf den

Ausleihungen an Kunden. Sie zeigen ein markantes Volumenwachstum um

CHF 1,1 Mrd. oder 5,4 % auf CHF 20,8 Mrd. Dieses Wachstum wurde

grösstenteils bei den Hypothekarforderungen, die sich um rund eine

Milliarde von CHF 18,5 Mrd. auf CHF 19,5 Mrd. erhöhten, erreicht.



Neue Kundengelder



Ein erheblicher Teil des Wachstums der Kundenausleihungen konnte

mit neuen Kundengeldern refinanziert werden. Die Verpflichtungen aus

Kundeneinlagen erhöhten sich um CHF 0,6 Mrd. oder 3,8 % von CHF 15,7

Mrd. auf CHF 16,3 Mrd. Ein Grund für diese erfreuliche Zunahme der

uns anvertrauten Gelder dürfte im Entscheid der AKB begründet sein,

auf eine Weitergabe von Negativzinsen bei den Spar- und

Universalkonten zu verzichten.



Solide Kapitalbasis



Die Eigenkapitalbasis wurde von CHF 2,1 Mrd. auf CHF 2,2 Mrd.

erhöht und die Gesamtkapitalquote beträgt per Ende Jahr 16,2 %.



Zweitbester Geschäftserfolg



Mit dem Geschäftserfolg von CHF 195,1 Mio. vermochte die Bank

nahezu an ihr Rekordergebnis von 2015 (CHF 197,9 Mio.)

anzuschliessen.



Zinsergebnis positiv geprägt von freigewordenen Wertberichtigungen



Im Zinsengeschäft - mit rund 70 % Anteil der stärkste

Ertragspfeiler - legte die AKB gegenüber dem Vorjahr um CHF 9,7 Mio.

oder 3,7 % auf CHF 268,9 Mio. zu. Diese Zunahme resultierte dank

Mehrauflösungen von CHF 20,3 Mio. (Vorjahr CHF 5,9 Mio.) an

ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen. Der Bruttoerfolg aus dem

Zinsengeschäft blieb weiterhin vom aktuellen Tiefzinsumfeld

beeinflusst und lag trotz des Bilanzwachstums mit CHF 248,6 Mio. um

CHF 4,7 Mio. oder 1,9 % unter dem Vorjahreswert.



Stabiles Kommissionsgeschäft



Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft liegt

mit CHF 59,0 Mio. leicht unter dem Vorjahresniveau (CHF 60,7 Mio.).



Handelsergebnis erneut gesteigert



Sehr erfreulich entwickelte sich zum zweiten Mal in Folge das

Handelsgeschäft. Die neue Rekordmarke von CHF 51,0 Mio. bedeutet

gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 3,9 %. Die Zunahme basiert

auf höheren Kundenumsätzen und der konsequenten Nutzung von

Opportunitäten, die sich aufgrund der grossen Zinsdifferenz des

Schweizer Frankens zu den Hauptwährungen ergaben.



Geringerer Personalaufwand, höhere Sachkosten



Der Geschäftsaufwand stieg im Berichtsjahr um CHF 3,1 Mio. auf CHF

176,9 Mio. Während sich der Personalaufwand geringfügig auf CHF 106,7

Mio. (Vorjahr CHF 107,0 Mio.) verringerte, erhöhte sich der

Sachaufwand um 5,2 % auf CHF 70,2 Mio. Zurückzuführen ist dieser

Anstieg auf Investitionen im Zusammenhang mit der Modernisierung

unseres Geschäftsstellennetzes und der digitalen Weiterentwicklung

der Bank.



Tiefe Cost-Income-Ratio



Die Cost-Income-Ratio beträgt, inklusive Abgeltung der

Staatsgarantie, 46,1 % (VJ 46,3 %) und weist den bisher tiefsten Wert

der vergangenen Jahre aus.



Rückgang Jahresgewinn



Die Aargauische Kantonalbank weist mit CHF 142,2 Mio. einen um CHF

13,2 Mio. oder 8,5 % tieferen Jahresgewinn aus als im Vorjahr. Der

geringere ausserordentliche Ertrag, der im Vorjahr den Erfolg aus dem

Verkauf der Beteiligung an der Swisscanto Holding AG enthielt, die

kleinere Dotierung der Reserven für allgemeine Bankrisiken sowie der

Anstieg des Steueraufwandes um 46,8 % auf CHF 14,5 Mio. (bedingt

durch die höheren Ablieferungen an den Kanton) führten zusammen mit

dem um CHF 2,8 Mio. verminderten Geschäftserfolg zu diesem Rückgang.



Höchste Gewinnablieferung an den Kanton



Der Bankrat der Aargauischen Kantonalbank beantragt dem

Regierungsrat für das Jahr 2016 eine Gewinnablieferung von CHF 99,0

Mio. Zusammen mit der Abgeltung der Staatsgarantie von CHF 10,7 Mio.

entrichtet die AKB, vorbehältlich der Genehmigung durch den Grossen

Rat, eine Gesamtentschädigung an den Kanton Aargau von insgesamt CHF

109,7 Mio. Das entspricht einem Plus von CHF 5,0 Mio. gegenüber dem

Vorjahr.



CHF 14,5 Mio. Steuern für die Gemeinden im Kanton Aargau und den

Kanton Solothurn



Zusätzlich zu den CHF 109,7 Mio. Gesamtentschädigung an den Kanton

Aargau entrichtet die Aargauische Kantonalbank aus dem

Geschäftsergebnis 2016 in den Kantonen Aargau und Solothurn Steuern

im Gesamtbetrag von CHF 14,5 Mio.



Ausblick



Die Aargauische Kantonalbank erwartet für das laufende

Geschäftsjahr einen tieferen Geschäftserfolg als für das Berichtsjahr

2016. Die Zinsen sind nach wie vor sehr tief, eine substanzielle

Erhöhung ist unserer Einschätzung nach für 2017 nicht zu erwarten.

Insgesamt rechnen wir mit einem Wirtschaftswachstum von rund 1,6 %

für die Schweiz, mit gleichbleibend tiefen Arbeitslosenzahlen und

einer weiterhin positiven Konsumentenstimmung.



