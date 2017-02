Wien - Das Geschäft der Monega Kapitalanlagegesellschaft hat sich nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt, so die Experten von "FONDS professionell".Das von dem Kölner Unternehmen in 39 Publikumsfonds verwaltete Vermögen sei 2016 um rund 34 Prozent auf aktuell 2,4 Milliarden Euro gewachsen. Gegenüber 2013 habe sich das Publikumsfondsgeschäft von Monega damit mehr als verdoppelt. Der deutsche Gesamtmarkt sei in diesen Zeiträumen dagegen nur mit Raten von jeweils unter zehn Prozent gewachsen, so der Vermögensverwalter.

