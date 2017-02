London/Zürich (ots) -



- Mit knapp über 1.000 m² ist es das bisher grösste Innovation Center

von Visa

- Das Innovation Center zeigt Innovationen von Internet of

Things-Anwendungen über Virtual Reality bis hin zu biometrischen

Technologien

- Die Investition in die Londoner Fintech-Szene wird am Standort

begrüsst



Visa Inc. (NYSE: V) eröffnet heute das Visa Innovation Center in

London, am europäischen Hauptsitz von Visa Europe in Paddington. Auf

über 1.000 m² schafft es innerhalb des globalen Netzwerkes von Visa

Innovationszentren eine ideale Umgebung, in der Visa intensiv mit

Finanzinstituten, Händlern und Partnern zusammen an der nächsten

Generation von Bezahllösungen arbeiten kann.



Das Innovation Center zeigt Besuchern praktische

Anwendungsbeispiele und bringt ihnen zahlreiche Innovationen näher.

Darunter sind Internet of Things (IoT)-Anwendungen wie "Connected

Car" oder "Connected Home", die zum Beispiel das Bezahlen der

Autoversicherung oder das Bestellen von Lebensmitteln vom Kühlschrank

aus möglich machen. Ausserdem können Besucher die Zukunft des Handels

durch Virtual Reality erleben und sich damit ganz einfach den

richtigen Sitzplatz für das bevorstehende Formel-E-Rennen aussuchen

oder biometrische Authentifizierung nutzen, um Tickets zu bezahlen.



Visa hat heute ausserdem bekannt gegeben, dass Fintechs und

Entwickler nun die Visa Developer Platform auch in Europa nutzen

können, um neue, sichere Wege des Bezahlens zu erarbeiten. Entwickler

bei Händlern, Finanzinstituten, Technologieunternehmen und Start-ups

können nun aus einer Reihe von Visa Bezahl-APIs (Application Program

Interfaces, das heisst Schnittstellen zur Anwendungsprogrammierung),

SDKs (Software Development Kits, das heisst

Softwareentwicklungssysteme) und Dokumentationen von Visa wählen und

damit eine neue Generation von Anwendungen für den Handel entwickeln.



"London ist ein global führender Fintech-Standort, weil wir es

geschafft haben, unsere traditionelle Stärke im

Finanzdienstleistungsbereich mit unserer wachsenden

Technologie-Kompetenz und unserem innovativen Unternehmergeist zu

kombinieren. Als erfolgreicher Fintech-Unternehmer weiss ich, dass

viele Unternehmen Unterstützung benötigen, den Kern einer guten Idee

in etwas Neues und Reales zu überführen. Deshalb bin ich sehr froh,

dass Visa das Innovation Center in London eröffnet und damit zum

einen unsere Tech- und Fintech-Reputation weiter stärkt und zum

anderen zeigt, dass London offen ist für neue Ideen und

Innovationen", sagt Rajesh Agrawal, Deputy Mayor for Business der

Stadt London.



Was bietet das Innovation Center?



Das neue Innovation Center in London wird Teil eines globalen

Netzwerkes bestehend aus anderen Visa Innovationszentren, die an

wichtigen Technologie- und Fintech-Standorten wie Berlin, Dubai,

Miami, San Franscisco, Singapur, São Paulo oder Tel Aviv ansässig

sind.



"Das Besondere an dem Konzept in unseren Innovationszentren ist

die Zusammenarbeit mit Kunden an digitalen Lösungen für reale

Herausforderungen von Verbrauchern oder Unternehmen", sagt Jim

McCarthy, Executive Vice President for Innovation and Strategic

Partnerships bei Visa. "Der Erfolg der anderen Zentren zeigt uns,

dass dies der richtige Weg ist. Deshalb freuen wir uns sehr, auch

einen hochmodernen Standort in Europa zu eröffnen."



Da die Zahlungsindustrie sich zunehmend von Kreditkarten hin zu

digitalen Lösungen entwickelt und sich neue Wettbewerber mit

traditionellen Stakeholdern zusammenschliessen, will Visa

sicherstellen, dass alle internetfähigen Geräte, Anwendungen oder

Wearables eine sichere Plattform für den Handel darstellen können.

Das globale Netzwerk der Innovationszentren ist ein wichtiger

Bestandteil dieser Strategie. Dort werden Innovationen gefördert und

eine Umgebung geschaffen, in die Visa zahlreiche Partner und Kunden

einbeziehen kann, um gemeinsam an Innovationen zu entwickeln und

diese auch zu erleben.



- Die innovative Umgebung bietet Kunden und Partnern ein ideales

Umfeld, um an neuen digitalen Lösungen zu arbeiten - in einem

physischen Raum, der dynamische Interaktion, Echtzeitexperimente und

schnelles Entwickeln von Prototypen möglich macht.



- Visa stellt einen nutzerorientierten Ansatz in den Mittelpunkt,

bei dem sich die Produktentwicklung auf den Kunden fokussiert und

damit den Nutzern echte Mehrwerte bietet.



- Kunden und Partner können sich mit Visa Zahlungsexperten

austauschen und Zugang zur Technologie von Visa erhalten,

einschliesslich der Visa APIs und SKDs über die Visa Developer

Platform.



