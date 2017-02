Lass das mal einen Moment lang sacken. 2016 wurden mehr Luxus-SUVs als Luxus-Limousinen verkauft. Die SUVs machten 55 % der Luxus-Autoverkäufe in den USA im letzten Jahr aus (Zahlen von Edmunds.com). Die Analysten von Edmunds glauben auch, dass diese Zahlen 2017 auf 60 % steigen werden.



Es ist das erste Mal, dass sich SUVs besser verkaufen als konventionelle Luxusautos. Das ist ein weiterer Beweis, dass hier bei den Amerikanern gerade ein großes Umdenken stattfindet. Doch das geht nicht nur den Amerikanern so, die ganze Welt sieht das inzwischen so.



