Lauda-Königshofen - MorphoSys-Aktie: Befreiungsschlag - Symmetrisches Dreieck aufgelöst! Chartanalyse Das Wertpapier des Biotech-Unternehmens MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) befand sich in den letzten beiden Jahren in einem mittelfristigen Abwärtstrend und gab von 88,50 Euro auf ein Verlaufstief von gut 32,90 Euro nach, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...