Pressemitteilung der Bastei Lübbe AG:

Bastei Lübbe AG veröffentlicht Ergebnis für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2016/2017

- Konzernumsatz steigt auf 118,4 Mio. Euro nach 81,5 Mio. Euro im Vorjahr

- Konzern-EBITDA verbessert auf 9,3 Mio. Euro (Vorjahr: 7,5 Mio. Euro)

- Konzernergebnis erhöht sich auf 2,3 Mio. Euro (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro)

- Gesamtjahresausblick 2016/2017 unverändert positiv

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) hat heute ihre Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2016/2017 vorgelegt. Im Zeitraum 1. April bis 31. Dezember 2016 erwirtschaftete der Kölner Medienkonzern einen Umsatz in Höhe von 118,4 Mio. Euro nach 81,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der deutliche Anstieg um 36,9 Mio. Euro bzw. 45,3 % ist neben höheren Umsätzen in nahezu allen Segmenten auf die Konsolidierung der Mehrheitsbeteiligung an der BuchPartner GmbH ab dem 1. April 2016 zurückzuführen.

Der Umsatz "Buch" ist im Berichtszeitraum mit 39,1 Mio. Euro gegenüber 39,7 Mio. Euro im Vorjahr nahezu konstant geblieben. Der Umsatz im Digitalbereich hat sich sehr erfreulich entwickelt und ist im Vorjahresvergleich um 24,7 % von 22,0 Mio. Euro auf 27,4 Mio. Euro gestiegen. Auch im Segment "Non-Book" war ein deutlicher Umsatzanstieg um 17,4 % von 12,7 ...

