Frankfurt - Der Fondskongress in Mannheim war auch in diesem Jahr wieder ein wichtiges Ereignis für die Finanzbranche, so die Universal-Investment-GmbH in der aktuellen ChampionsNews-Ausgabe.Der Kongress gebe immer wieder die Möglichkeit, um sich mit altbekannten Kollegen auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und viele interessante Vorträge von renommierten Ökonomen und Fondsmanagern zu hören. Universal-Investment habe in einem gut gefüllten Auditorium unter dem Motto "Mannheim sucht den Superfonds" die Fondspartner ACATIS Investment, Earth Resource Investment Group und Habbel, Pohlig & Partner präsentiert.

