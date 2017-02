Wien - Der US-Anbieter BlackRock hat in Deutschland mit dem Fintech Youvestor eine Kooperation vereinbart, so die Experten von "FONDS professionell".Ausgewählte Fonds des Asset Managers biete das Frankfurter Start-up in fünf verschiedenen Strategien über die digitale Plattform "mein Depot" an. Diese richte sich in erster Linie an Versicherungsmakler, Vermittler und Finanzberater, habe BlackRock mitgeteilt. Der Fondsriese wolle also seine Produkte nicht direkt über Youvestor an Endkunden vertreiben, sondern beziehe Berater entsprechend der Youvestor-Strategie mit ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...