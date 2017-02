Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



21. Februar 2017. Spring-Time in Springfield! Seit unglaublichen 586 Folgen lieben die deutschen Fans "Die Simpsons". In Episode 587 sorgt die gelbe Kultfamilie nun auch für Frühlingsgefühle in ihrer Heimatstadt. ProSieben zeigt die neuen Folgen der 27. Staffel ab Dienstag, 21. März 2017, um 20:15 Uhr. Im Anschluss geht es weiter mit den Themenabenden aus dem großen "Simpsons"-Voting WE LOVE SPRINGFIELD (je drei Episoden ab 20:45 Uhr).



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja Ziegltrum Kommunikation/PR Fiction Medienallee 7, D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-7281 Nadja.Ziegltrum@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2