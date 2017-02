Unmittelbar nach Abschluss eines ersten Bohrprogramms mit acht Bohrungen über 4500 Fuß (1371 Meter) hat Broadway Gold Mining Corp. (TSXV: BRD, FRA: BGH) eine Verdopplung seiner Bohraktivitäten auf dem historischen Madison Kupfer-Gold-Projekt in Montana, USA, angekündigt. Die Bohrungen der Phase 2 sollen 7500 Fuß (2286 Meter) umfassen. Die Auswertung der Bohrergebnisse aus Phase 1 steht zwar noch aus. Das Unternehmen teilt aber mit, dass das erzhaltige Gestein, das in den acht bereits niedergebrachten Bohrungen beobachtet worden ist, der Grund für die Ausweitung des Programms ist. Wörtlich heißt es: "Alteration and mineralization observed in the eight holes drilled to date provides confidence that additional drilling is warranted".

