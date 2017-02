Frankfurt - Die europäischen Aktienmärkte sind mit einem Minus in das neue Börsenjahr 2017 gestartet, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniDividendenAss -net- A (ISIN LU0186860663/ WKN A0B821).Der EURO STOXX 50 habe im Januar 1,8 Prozent an Wert verloren. Dank des schwachen Euro gewinne die Konjunkturdynamik im Euroraum weiter an Fahrt. Die Wirtschaftsaktivität habe zuletzt so kräftig angezogen wie seit fünfeinhalb Jahren nicht mehr. Die guten Konjunkturnachrichten seien angesichts einer Vielzahl politischer Risiken allerdings in den Hintergrund geraten.

