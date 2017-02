London (ots/PRNewswire) -



Der Ford Mustang hat vermutlich mehr Starrollen in Filmen als jedes andere Auto eingenommen. Jetzt hat GTB - die Kreativagentur von Ford - für die legendäre Marke etwas ganz Neues auf dem Bildschirm geschaffen. Zur Feier des klassischen Autofahrerfilms C'etait un rendez-vous hat GTB mit Claude Lelouch zusammengearbeitet, um seinen legendären Originalfilm in 360 VR neu zu verfilmen.



Lelouch sagte zum Remake: "C'etait un rendez-vous war 1976 etwas ganz Neues; niemand hatte bis dahin eine Autofahrt durch die Stadt auf diese Weise gefilmt. Daher war ich begeistert von der Aussicht auf eine Neuauflage dieses temporeichen Kurzfilms mit der neuesten Technologie. sie macht ihn noch intensiver."



Chief Creative Julian Watt kommentiert: "Der Originalfilm von 1976 fing eine kühne achtminütige Fahrt durch Paris in den frühen Morgenstunden ein. Es war spannend und bahnbrechend. Unsere Idee bestand darin, das grundlegende Abenteuer beizubehalten und den filmischen Nervenkitzel des VR und das Fahrerlebnis eines Ford Mustang hinzuzufügen."



Die Hauptaspekte der Route nachzugestalten war eine schwierige Herausforderung für GTB (nicht zuletzt weil einige der Straßen nicht mehr vorhanden sind), aber Re Rendez-Vous gelingt es, die Begeisterung, die im Original zu spüren ist, zu replizieren und bringt das Erlebnis mit röhrendem Motor ins 21. Jahrhundert.



Re Rendez-Vous soll im Februar zunächst online erscheinen und kann in 360 auf mobilen Geräten oder Geräten für virtuelle Realität mit Hilfe beliebiger VR-Kopfhörer angesehen werden.



Der VR-Film wird über eine Mashable-Partnerschaft mit Rich-Media-Platzierungen am 17. Februar seine Premiere feiern. Der Film wird auch auf YouTube und Facebook zu sehen sein. Re Rendez-vous wird auch innerhalb von redaktionellen Inhalten durch Teads Netzwerk von Premium-Herausgebern in seinem neuen 360-Outstream-Format gezeigt werden.



"Wir haben Qualität und Größe produziert, indem wir eine Kultmarke und einen legendären Film kombiniert und mit interessanten Partnern, Vertriebstechniken und multiplen Formaten zusammengebracht haben. Wir hoffen, dass mehr Menschen diesen Kurzfilm sehen werden, ein Gefühl für den Ford Mustang bekommen und Lelouchs Klassiker in einer Weise sehen, wie er noch nie gesehen wurde," sagte Ben Richards, Chief Digital Officer von GTB.



Agentur: gtb London Produktionsgesellschaft: Visualise, Beback Production Kunde: Anthony Ireson (FoE) CCO: Julian Watt ECD: Bryn Attewell CDO: Ben Richards Kreatives Team: Keir Fernie und Fred Barber Produzent: Alison Cummins Vorsitzender: Paul Confrey Business Director: Ina Foelster



