Bei der Fusion Kraft Heinz und Unilever ist laut Marktexperten Robert Halver das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der Fehler lag darin, dass die Pläne zu schnell an die Öffentlichkeit gelangt sind. Dennoch ist es bei niedrigem Zins-Umfeld denkbar, dass die Ameise Kraft Heinz den Elefanten Unilever schluckt. Was das für die restliche Konsumgüter-Branche bedeutet und welche deutschen Aktien jetzt durcheinandergewirbelt werden könnten, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank Henkel und Beiersdorf als mögliche Übernahme-Kandidaten