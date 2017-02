Lieber Leser,

rund 3% fester startete die Aktie der Deutschen Telekom in den Montagshandel. Verantwortlich hierfür waren in erster Linie Fusionsgerüchte, die aber nicht den rosa Riesen selbst, sondern lediglich die Tochter T-Mobile US betrafen.

Höherer Verkaufspreis für T-Mobile US denkbar

Medienberichten zufolge bereitet der japanische Softbank-Konzern einen neuerlichen Versuch vor, T-Mobile US mit dem Telekommunikationsanbieter Sprint zu fusionieren, der zu dem Mediengiganten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...