Lieber Leser,

das Geschrei um die Commerzbank-Zahlen für 2016 war in der vergangenen Handelswoche mal wieder reichlich groß. Die Reaktion im Aktienkurs fiel mit gerade einmal -6,2% - gemessen am Wochenhoch bei 7,79 Euro - jedoch vergleichsweise bescheiden aus.

Ohnehin sind Commerzbank-Aktionäre schon seit 10 Jahren in Sachen "extrem hohe Leidensfähigkeit" bestens geschult: Vom Allzeithoch bei knapp 229 Euro hat die Aktie in der Spitze beinahe Minus 98% an Wert eingebüßt. Dabei ...

