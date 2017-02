Borussia Dortmund meldet seine vorläufigen Zahlen für das erste Geschäfts-Halbjahr vom 01. Juli bis 31. Dezember 2016 und hier wirkte sich vor allem die Teilnahme an der Champions League positiv aus.



Denn die Umsatzerlöse erhöhten sich um 27,4 % auf 214,2 Mio. Euro. Unter Ausklammerung von Spielertransfers stieg der Umsatz um 17,8 % auf 169 Mio. Euro. Der operative Gewinn auf Ebit-Basis stieg im Berichtszeitraum auf 18,2 Mio. Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 3,9 Mio. Euro angefallen war. In der letzten Saison hatte der BVB die Qualifikation für die immer wichtiger werdende Champions League verpasst.



Für das Personal musste der BVB allerdings deutlich tiefer in die Tasche greifen, denn gegenüber 2015 erhöhte sich der Personalaufwand um rund 25 % auf satte 82,3 Mio. Euro. Auf Dauer kann sich der Verein diese Ausgaben nur dank der Teilnahme an der Champions League leisten.



Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat es deshalb für Trainer Thomas Tuchel zur Pflicht erklärt, die direkte Qualifikation, also mindestens den dritten Platz in der Bundesliga, zu erreichen. In der laufenden Runde muss Dortmund am 8. März das Rückspiel gegen Benfica Lissabon gewinnen, um ins Viertelfinale einzuziehen.