Frankfurt/Main (ots) - Das Vielflieger- und Prämienprogramm erweitert sein Partnerportfolio im Finanz- und Versicherungsbereich um die Anbieter WeltSparen und Clark.



Miles & More erweitert sein Portfolio um zwei Partner mit digitalen Geschäftsmodellen. Teilnehmer können ab sofort beim Finanzdienstleister WeltSparen und Versicherungsmakler Clark Meilen sammeln. WeltSparen ist die erste und führende Plattform für Festgelder, bei der sich Teilnehmer europaweit attraktive Zinsen auf Tages- und Festgeld sichern können. Bei Neuregistrierung und Abschluss eines Festgeldes im Aktionszeitraum bis zum 31. März 2017 erhalten sie bis zu 8.000 Prämienmeilen. Mit Clark können Kunden Verträge bequem online über die Website oder per App kostenlos verwalten und erhalten Tipps zu bestehenden Verträgen sowie zu ihrem individuellen Versicherungsbedarf. Bei erstmaliger Abgabe eines Maklermandats mit mindestens zwei Versicherungen erhalten Miles & More Teilnehmer bis zum 28. Februar 2017 2.000 (statt regulär 1.000) Meilen - jede weitere bringt zusätzlich Meilen. Die Aktionsangebote zu WeltSparen und Clark sind auf der Miles & More Website verfügbar.



Miles & More Teilnehmer profitieren von digitalen Angeboten



Damit Teilnehmer jederzeit Meilen sammeln und von Prämien-Angeboten profitieren können, arbeitet die Miles & More GmbH, Betreiber des Programms, zunehmend mit neuen, innovativen Partnern zusammen. "Wir wollen den heutigen Kundenansprüchen und -bedürfnissen entsprechen. Daher ist uns bei der Auswahl unserer Partner wichtig, dass sie einen klaren Mehrwert bieten. Das sind heute zunehmend auch digitale, App-basierte Leistungen", sagt Bernd Wendeln, Director Financial Partnerships bei der Miles & More GmbH. "Mit WeltSparen und Clark haben wir zwei Partner mit spannenden Produkten und Dienstleistungen gewonnen, die für unsere Teilnehmer Relevanz haben." Dabei profitieren Teilnehmer von der langjährigen Erfahrung bei Miles & More im Bereich Finanzen und Versicherungen.



Weitere Informationen unter www.miles-and-more.com/weltsparen sowie www.miles-and-more.com/clark



Bildmaterial steht online im Miles & More Pressebereich zur Verfügung.



Über Miles & More



Miles & More ist das größte Vielflieger- und Prämienprogramm in Europa. Mehr als 20 Jahre Erfahrung und die Zusammenarbeit mit 300 Partnerunternehmen machen die Miles & More GmbH, Betreiber des Programms mit Sitz in Frankfurt am Main, zu einem Experten für erfolgreiche Kundenbindung.



Speziell in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren Partnerunternehmen vom Zugang zu einer anspruchsvollen Zielgruppe und nutzen die Miles & More Prämienmeilen zur Kundenbindung. Aus dem Vergleich der besten Vielfliegerprogramme 2016 im Auftrag des manager magazins ging Miles & More zum zweiten Mal in Folge als Gesamtsieger hervor. Neben guten Ergebnissen in allen relevanten Bereichen wie "Meilen sammeln" oder "Flotte und Ziele" punktete das Programm vor allem in der Kategorie "Meilen einlösen". Teilnehmer können beim Fliegen, aber auch bei hochwertigen Marken in allen wichtigen Bereichen des Lebens Miles & More Prämienmeilen sammeln und einlösen - etwa bei Partnern aus den Bereichen Shopping und Lifestyle, Telekommunikation und Elektronik sowie Hotels und Mietwagen. Sie genießen den Anschluss an eine exklusive Welt mit ausgewählten Produkten und Prämien-Angeboten wie im Lufthansa WorldShop, den begehrten Flugprämien und den Miles & More Kreditkarten als sicherem Zahlungsmittel.



Das Vielflieger- und Prämienprogramm ist am 1. Januar 1993 mit sieben Partnern in Deutschland gestartet. Seit September 2014 ist die Miles & More GmbH eine eigenständige Gesellschaft und 100-prozentige Tochter der Deutschen Lufthansa AG. Mehr Informationen auf www.miles-and-more.com und www.miles-and-more.com/presse



