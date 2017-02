Weinheim / Walldorf (ots) -



Die Freudenberg IT teilte heute mit, dass der langjährige SAP-Partner und Weinheimer IT-Fullservice-Anbieter mit der neuen Zertifizierung als SAP Outsourcing Operations Partner in AMS für SAP S/4HANA (SAP Certified in AMS for SAP S/4HANA) ausgezeichnet wurde.



Dabei handelt es sich um eine Spezialisierung der vorhandenen Zertifizierung Global SAP Certified Provider of Application Management Services für Deutschland. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Zertifizierungsprozesses unterstützt FIT SAP-Anwender bei Digitalisierungsstrategien mit weltweit einheitlichen Service- und Supportleistungen und stellt damit sicher, dass SAP-Lösungen nachhaltig und zuverlässig betrieben werden.



Mit der Auszeichnung bescheinigt SAP der Freudenberg IT eine hohe Kompetenz für Application Management Services für SAP HANA. Sie ist das Ergebnis eines internen SAP HANA-Strategieprogramms, das FIT im eigenen Unternehmen global durchgeführt hat. Für das gesamte Portfolio wurden dezidierte Kompetenzen aufgebaut. So profitieren Kunden nicht nur von der SAP HANA-Expertise für AMS und Lizenzen der Freudenberg IT, sondern auch von der Erfahrung beim Hosting und Consulting.



FIT-Supportteams in den Regionen Americas, Europe und Asia ermöglichen einen fachlichen und organisatorischen Kundenservice auf höchstem Qualitätsniveau und unterstützen SAP-Anwender. Als SAP Gold Partner betreibt die Freudenberg IT bereits mehrere SAP S/4HANA-Landschaften und hat in den vergangenen Jahren über 80 SAP HANA-Projekte weltweit betreut.



Ralf Sürken, CEO Europe bei FIT, hebt hervor: "Diese Zertifizierung ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Gerade im Kontext der digitalen Transformation bleiben die echte Qualitäts- und Anwenderorientierung die entscheidenden Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg mit unseren Kunden."



Über Freudenberg IT



Freudenberg IT (FIT) mit Sitz in Weinheim ist ein global tätiger IT Full-Service Provider.



Das Unternehmen gehört mit mehr als 80 Prozent des erwirtschafteten Umsatzes außerhalb der Freudenberg Gruppe zu den erfolgreichsten IT-Ausgründungen in Deutschland. Aktuell beschäftigt FIT ca. 750* Mitarbeiter und verzeichnete einen Jahresumsatz von 152,8* Mio. EUR (*2015). Zahlreiche Standorte in Europa, Asien sowie in Nordamerika gewährleisten globale Kundennähe. Seit über drei Jahrzehnten ist FIT der verlässliche IT Partner des Mittelstands - weltweit. Sämtliche Facetten der SAP-Landschaft werden höchst kompetent und mit langjähriger Praxis-Expertise abgedeckt: von Managed Services, über Prozess- und SAP-Beratung bis hin zur Systemintegration. Mit der FIT Shop Floor Suite bietet das Unternehmen eine SAP-zentrierte MES-Lösung speziell für die mittelständische Fertigungsindustrie - insbesondere Maschinenbau, Automotive und High-Tech. Auch der hochentwickelte FIT Application Management Support im globalen "Rund um die Uhr"-Betrieb wird branchenübergreifend intensiv genutzt. FIT ist zudem Wegbereiter von Industrie 4.0 im Mittelstand. Darüber hinaus ist FIT in allen wichtigen Innovationsfeldern wie Big Data/SAP HANA, Cloud Computing und Enterprise Mobility als Trusted Partner anerkannt.



Mit stetem Blick auf den Bedarf der Kunden, runden umfangreiche Microsoft- und Cisco Angebote das FIT Portfolio ab. Die lokal- und global konsistente FIT Mission lautet Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, eben - "IT Solutions. Simplified."



Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIT http://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppe www.freudenberg.de.



