Fair Value REIT-AG erhöht geplante Dividende für 2016 von 0,25 EUR auf 0,40 EUR je Aktie

21.02.2017 / 14:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Fair Value REIT-AG Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing WKN: A0MW97 ISIN: DE000A0MW975

München, 21. Februar 2017 - Der Vorstand der Fair Value REIT-AG (WKN A0MW97, ISIN DE000A0MW975) erhöht die für das Geschäftsjahr 2016 geplante Ausschüttung einer Dividende von bisher 0,25 EUR je derzeit in Umlauf befindlicher Aktie auf 0,40 EUR. Ein entsprechender Vorschlag soll der am 2. Juni 2017 stattfindenden Hauptversammlung unterbreitet werden. Die entsprechende Gesamtsumme von rd. 5,6 Mio. EUR sowie ca. 90,4 % des vorläufigen HGB-Jahresüberschusses 2016 erfüllt damit die Vorgabe des REIT-Gesetzes. Entsprechend den bisher noch nicht testierten Zahlen lag der Jahresüberschuss der Fair Value REIT-AG nach HGB in 2016 bei 6,2 Mio. EUR, nachdem im Vorjahr ein Fehlbetrag von 2,6 Mio. EUR verzeichnet worden ist. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 8,8 Mio. EUR resultiert aus einem höheren Nettovermietungsergebnis, reduzierten Verwaltungskosten, höheren Erträgen aus Beteiligungen und gesunkenen Nettozinsaufwendungen.

Die Fair Value REIT-AG wird die testierten Finanzkennzahlen zum Geschäftsjahr 2016 am 30. März 2017 veröffentlichen.

Kontakt: Fair Value REIT-AG Frank Schaich Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing Tel.: 089-9292815-10 Fax.: 089-9292815-15 E-Mail: schaich@fvreit.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fair Value REIT-AG Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 9292 815-1 Fax: +49 (0)89 9292 815-15 E-Mail: info@fvreit.de Internet: www.fvreit.de ISIN: DE000A0MW975 WKN: A0MW97

Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

