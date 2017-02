Weil Tesla Motors Inc. die Solarcity Corp. von den Vettern des Vorstandsvorsitzenden Elon Musk gekauft und damit das Produkt-Portfolio vergrößert hat, benannte sich die Firma nun in Tesla Inc. um. Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtet, Tesla verbaue bereits seit Oktober 2016 Hardware in den rein elektrisch angetriebenen Autos, die es diesen Fahrzeugen

Den vollständigen Artikel lesen ...