Für Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR ist Leoni ein absoluter Comeback-Kandidat. Das Papier hat in der jüngsten Vergangenheit deutlich Boden gut machen können. Die guten Zahlen haben den Kurs ordentlich angetrieben. Positive Nachrichten hatte das Papier auch bitter nötig, nachdem das Management sich lange Zeit nicht gerade mit Ruhm bekleckert hatte. Das Risiko sollte nun überschaubar sein, das Unternehmen eher für positive Überraschungen sorgen. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Volkswagen, Grammer, Paragon, LION E-Mobility, Puma und Under Armour. Das Interview finden Sie HIER