Aktuelle News zur Daimler-Aktie in boerse.de: Die Vorfreude vieler Aktionäre ist groß, denn in wenigen Wochen startet die Dividenden-Saison 2017. Dabei werden alleine die 30 Dax-Konzerne über 31 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner ausschütten - etwa 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Für Daimler wird eine Dividende in Höhe von 3,35 Euro je Aktie erwartet, das entspricht...

Den vollständigen Artikel lesen ...