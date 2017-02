Frankfurt - Die Ölpreise legen am Morgen weiter zu, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Brent steige auf 56,5 USD je Barrel, WTI auf knapp 54 USD je Barrel. Die Ölpreise würden sich damit dem oberen Ende ihrer angestammten Handelsspannen nähern. Neue preistreibende Nachrichten gebe es nicht. Wie es scheine, reiche ein Mangel an preisbelastenden Nachrichten bereits aus, damit die Preise weiter steigen würden. Da die US-Lagerdaten in dieser Woche aufgrund des gestrigen US-Feiertages einen Tag später veröffentlicht würden, sei Gegenwind von dieser Seite zunächst erst einmal nicht zu erwarten.

