Der Euro steht heute deutlich unter Druck. Die Gemeinschaftswährung sackte unter die Marke von 1,06 Dollar nähert sich jetzt immer mehr der Marke von 1,05 Dollar an. Generell ist der US-Dollar heute sehr stark unterwegs, auch gegenüber anderen Währungen. Frank Wiedemann von Flatex begründet die Dollar-Stärke mit dem Zinsthema, das jetzt wieder intensiver an den Märkten gehandelt wird. Außerdem analysiert Wiedemann das britische Pfund. Morgen stehen in Großbritannien wichtige Konjunkturdaten an.