ROUNDUP: Turbulentes Jahr hinterlässt Spuren bei der HSBC

LONDON - Die politischen Wirrungen und der Konzernumbau haben der britischen Großbank HSBC 2016 zu schaffen gemacht. Den Tiefpunkt des Jahres bildete das Schlussquartal, in dem ein Milliardenverlust anfiel. Das Geldinstitut konnte im Gesamtjahr gerade mal einen Überschuss von 1,3 Milliarden Dollar über die Ziellinie retten. Zum Vergleich: 2015 hatte die HSBC unterm Strich noch 12,6 Milliarden Dollar verdient.

ROUNDUP: Rohstoffriesen BHP Billiton und Anglo American machen wieder Gewinne

LONDON/MELBOURNE - Rasant steigende Preise und der in der Krise eingeleitete Sparkurs haben den Rohstoffkonzernen BHP Billiton und Anglo American wieder auf die Beine geholfen. Nach tiefroten Zahlen und Schuldenproblemen in den vergangenen Jahren fördern die Bergbauriesen wieder Gewinne zutage, wie sie am Dienstag mitteilten. Beide machten zudem deutliche Fortschritte beim Abbau ihrer hohen Schuldenlast. Die britisch-südafrikanische Anglo American stoppte den geplanten Verkauf großer Minen, weil der nun nicht mehr nötig sei. Die britisch-australische BHP warnte jedoch, die Rally bei den Eisenerzpreisen könnte bald vorbei sein.

Wal-Mart lockt mehr Kunden

BENTONVILLE - Der US-Discountriese Walmart lockt in der Heimat wieder mehr Käufer in seine Läden. Die Kundenfrequenz habe im Weihnachtsgeschäft zugenommen, teilte der Konzern aus Arkansas am Dienstag mit. Vor allem die Umsätze in den kleineren Märkten, die der Konzern in den Innenstädten aufgemacht hatte, zogen an.

Baumarktkette Home Depot macht deutlich mehr Gewinn

ATLANTA - Die anhaltende Erholung des Immobilienmarktes und fleißige Heimwerker kurbeln bei der US-Baumarktkette Home Depot weiterhin das Geschäft an. In den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres 2016 (Ende Januar) stieg der Gewinn um fast 19 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Je Aktie verdiente das Unternehmen aus Atlanta um Sonderposten bereinigt 1,44 Dollar, was deutlich mehr war als Analysten geschätzt hatten. Der Umsatz zog um 5,8 Prozent auf 22,2 Milliarden Dollar an.

Bayer erhöht Dividende wie erwartet

LEVERKUSEN - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will seine Dividende trotz der geplanten Rekordübernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto anheben. Die Ausschüttung für 2016 solle mit 2,70 Euro je Aktie 20 Cent höher ausfallen als ein Jahr zuvor, teilte Bayer am Dienstag in Leverkusen mit. Das ist die siebte Erhöhung in Folge. Analysten hatten im Schnitt mit einer Erhöhung in dieser Höhe gerechnet.

Streit bei Volkswagen um Umsetzung des 'Zukunftspakts' beigelegt

WOLFSBURG - Bei Volkswagen ist ein Streit zwischen Unternehmen und Betriebsrat über die Umsetzung eines Reformprogramms beigelegt worden. VW -Betriebsratschef Bernd Osterloh sagte am Dienstag auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg nach Angaben eines Sprechers, in einem Brief sage der Vorstand zu, auf den "Vertragsstand" zurückzukommen. Demnach geht es dabei etwa um die Auflösung einer dritten Schicht an einer Montagelinie, die nun vom Tisch sei - wie auch ein Schreiben an die Personalleiter, mit dem der interne Arbeitsmarkt "blockiert" werden sollte. Ein VW-Sprecher bestätigte, die Streitpunkte, die der Betriebsrat angesprochen habe, seien in der vergangenen Woche beigelegt worden.

Opel-Arbeitnehmer setzen auf Kooperation mit Peugeot-Citroën

RÜSSELSHEIM - Nach einem Gespräch mit der Spitze des französischen PSA-Konzerns setzen die Arbeitnehmervertreter von Opel auf eine weitere Zusammenarbeit. Peugeot -Citroën habe zugesagt, bestehende Vereinbarungen einzuhalten und einen konstruktiven Dialog mit den Betriebsparteien zu führen, teilten der europäische Opel/Vauxhall-Betriebsrat und PSA am Dienstag gemeinsam mit.

'FT': Kraft-Heinz-Großaktionär 3G guckt sich nach neuen Übernahmezielen um

LONDON - Nach der geplatzten Unilever -Übernahme könnte sich Kraft-Heinz-Großaktionär 3G Capital schon bald ein neues Ziel vornehmen. Bis zu 15 Milliarden US-Dollar habe die Beteiligungsgesellschaft für Übernahmen in der Kasse, berichtete die "Financial Times" (Dienstag) unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Üblicherweise kommen dazu noch große Summen an Fremdkapital hinzu.

Spanische Telefonica verkauft Anteil an Funkmastensparte an KKR

MADRID - Der spanische Telefonica-Konzern verkauft einen Teil seiner Infrastruktursparte Telxius nach deren geplatztem Börsengang wie erwartet an den Finanzinvestor KKR. Für ein Viertel des Geschäfts unter anderem mit Funktürmen zahlt KKR rund 790 Millionen Euro, wie Telefonica am Dienstag mitteilte. Damit wird Telxius insgesamt mit rund 3,2 Milliarden Euro bewertet.

ROUNDUP 2: Ex-Audi-Motorenentwickler erhebt Vorwürfe gegen Vorstandschef Stadler

HEILBRONN/INGOLSTADT - Audi -Chef Rupert Stadler gerät in der Abgas-Affäre durch interne Vorwürfe des früheren Chefentwicklers von Dieselmotoren stärker unter Druck. Der Ingenieur Ulrich Weiß, dem inzwischen gekündigt wurde, ließ seinen Anwalt am Dienstag am Arbeitsgericht Heilbronn aus einem Gespräch mit Stadler zu seiner Freistellung zitieren. "Stadler betont, dass alles auf Druck von VW und dem VW-Aufsichtsrat geschehen ist", las der Jurist Hans-Georg Kauffeld aus dem zugehörigen Protokoll vor. Demnach sagte Weiß daraufhin, man habe ihn für den Vorstand und Aufsichtsrat geopfert. Stadler habe geantwortet: "Da ist was Wahres dran."

